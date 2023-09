"Je vis le cyclisme différemment, je pensais juste à embrasser Jesus" : le soigneur de chez Cofidis sur l'arrivée de la 11e étape de la Vuelta

C’est l’image de la 11e étape de la Vuelta 2023. Alors que Jesus Herrada s’apprête à franchir la ligne, un soigneur de son équipe exulte quelques mètres plus loin. Problème, le membre du staff de Cofidis n’a rien à faire là. Pire, il entrave le travail de la presse. Ni une ni deux, Raul Matias est évacué (pour ne pas dire dégagé) de la zone d’arrivée. Au lendemain de cette scène cocasse, Jérôme Helguers a tendu le micro au Français d’origine portugaise.

"Le plus important c’est la victoire de l’équipe Cofidis, lance, un brin rêveur, Matias. Nous avons déjà gagné sur le Tour, on gagne ici, nous sommes tranquilles." Encore avec des étoiles dans les yeux, on comprend mieux dans quel état devait être l’assistant la veille. "Je suis un peu impulsif, je vis le cyclisme différemment. Je n’ai pas pensé au fait que je pouvais gêner le travail de la presse. Je pensais seulement à embrasser Jesus. Ce n’est rien de grave, je suis de nouveau ici pour un nouveau jour. C’était un peu brutal mais c’est normal, on passe l’éponge" sourit l’homme âgé de 61 ans.

Et s’il a manifesté autant de joie c’est que le Français a conscience de tous les sacrifices que demande une victoire. Professionnel pendant quinze ans, Matias est un passionné. "J’ai notamment été champion du Portugal, j’ai gagné vingt courses. Je ne savais pas sprinter si on arrivait dans un groupe à dix, je faisais dixième, illustre le soigneur. J’étais un coureur très connu au Portugal notamment parce que je vis le cyclisme. Depuis hier, j’ai d’ailleurs reçu plein de messages pour me dire que j’étais le même Raul qu’avant."

Un Raul Matias qui vit donc pour le vélo. "Je suis un vrai passionné, je fais tous les jours entre 80 et 110 kilomètres. Je lave tous les jours mon vélo, explique le membre de l’équipe Cofidis avant de revenir sur sa rencontre avec son équipe. Ils m’ont invité il y a 23 ans et j’avais dit non dans un premier temps pour la famille." Avant de changer d’avis donc pour vivre d’innombrables aventures. "La vie c’est comme une roue de vélo, un moment on est bas et le demi-tour d’après on est en haut" conclut Raul Matias.

Définitivement, il vit le cyclisme de manière différente.