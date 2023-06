"Je veux pouvoir danser aux mariages de mes filles !" : l’Ukraine face au défi des amputés

Ce centre est unique en Ukraine. Ils fabriquent les moules des prothèses, ils aident les blessés à apprendre à marcher avec des prothèses en plastique dans l’attente des prothèses définitives.

Des prothèses testées, ajustées et créées sur place par Dimitri, prothésiste au Superhumans center. "On prend la forme. On fait un prototype en plastique et le patient essaie la prothèse en plastique sur un appareil pour vérifier si la pression sur la cicatrice n’est pas trop importante."

À l’étranger au début de la guerre, il a décidé de revenir pour servir son pays. "J’aurais pu poursuivre mes études et ma formation en Allemagne. Mais j’ai décidé de venir ici pour me sentir utile. Il va y avoir de plus en plus d’hommes amputés au front et ils ont besoin de moi."