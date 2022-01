Je veux en savoir plus sur l’histoire de la RTBF

Le 14 juillet 1997 un décret porte statut de la RTBF et l’investit en tant qu’entreprise autonome à caractère culturel. Elle est désormais régie par un contrat de gestion fixant ses missions et objectifs. Il est conclu avec la Communauté française et renouvelé tous les quatre ans. La RTBF a ainsi pour mission de valoriser l’information, le développement culturel, l’éducation permanente, le divertissement et les émissions pour la jeunesse. Le décret ajoute que l’entreprise doit promouvoir particulièrement le développement culturel de la Communauté française de Belgique et celui de la Communauté internationale francophone. Ce, notamment en présentant des œuvres d’auteurs, de producteurs, de distributeurs, de compositeurs et d’artistes interprètes de la Communauté française. La RTBF doit également veiller à ce que la qualité et la diversité des émissions permettent de rassembler les publics les plus larges possibles et d’être un facteur de cohésion sociale, tout en répondant aux attentes des minorités socio-culturelles. Sa programmation doit refléter différents courants d’idées de la société sans discrimination, notamment culturelle, raciale, idéologique, sexuelle, philosophique et religieuse et sans ségrégation sociale. L’entreprise doit accomplir un effort significatif de création, en favorisant la réalisation de productions originales qui valorisent le patrimoine de la Communauté française et les spécificités régionales. Elle est tenue de composer son offre de programmes, prioritairement, sur base de sa production propre. L’entreprise doit exploiter cinq sites de production régionaux dont, au moins un à Bruxelles. Le Conseil d’administration doit veiller à allouer à ces sites des moyens suffisants et à leur attribuer une part significative de la production des programmes. Toujours dirigée par un Conseil d’administration, élu pour la durée de la législature et sur base de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus, la RTBF est gérée par un Administrateur général, désigné par le gouvernement de la Communauté française pour six ans. Son rôle est de gérer et élaborer des plans d’avenir, de les soumettre au C.A. puis de les faire réaliser. Cette même année de 1997, la RTBF rebaptise sa deuxième chaîne. Télé 21 devenue RTBF 21 divise son offre de programmes entre RTBF La Deux, chaîne de multidiffusion de programmes culturels, de documentaires et chaîne d’accueil des événements non sportifs en direct (Commissions parlementaires, Concours musical Reine Elisabeth par exemple) et Eurosport 21 qui propose des "fenêtres" de programmes sportifs produits par la RTBF, insérées dans le programme complet de Eurosport.