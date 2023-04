Je verrai toujours vos visages : quand les mots réparent à travers la justice restaurative

Normale raconte l’histoire de Lucie, une adolescente normale. Ou presque. Elle a 15 ans et rien est simple dans sa vie. Elle habite seule avec son père, veuf et malade, un peu, beaucoup même, fainéant et bon à rien. Lucie a une imagination débordante. Elle plane entre rêve et réalité. Et elle fait tout ce qui est possible pour avoir une vie normale. Mais ça veut dire quoi au fond "avoir une vie normale" ?

Olivier Babinet, le réalisateur français du film, décrit sa dernière œuvre cinématographique comme étant le mélange "d’une goutte de Miyazaki dans un océan des frères Dardenne" ! Vous comprenez mieux maintenant le résumé de ce film et le monde de Lucie balancé entre petites folies et la réalité de son quotidien. Là aussi, on flirte avec de beaux sentiments et une excellente interprétation, celle de Benoit Poelvoorde et de Justine Lacroix.