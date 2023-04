"Je verrai toujours vos visages" de Jeanne Herry : après des violences, une réparation est-elle possible ?

Adoptant les idéaux du bénévolat qui soutient ces initiatives, Je verrai toujours vos visages admet que ce parcours ne convient pas à tout le monde, mais le récit fait le choix de l’optimisme.

Au sein de l’arc narratif sur les violences sexuelles, ce parti-pris et des effets esthétiques se heurtent, partiellement, à des questions de représentations. La puissance du langage, la culpabilité reportée sur les victimes qui dénoncent leur agresseur, et la performance d’Adèle Exarchopoulos transmettent avec assez d’épaisseur le vécu de Chloé et n’appelaient pas forcément à un artifice de montage comme les flashbacks redondants qui superposent les abus de l’enfance et leur impact à l’âge adulte.

L’intensité et la maîtrise du jeu de l’actrice, qui mérite tous les superlatifs d’usage, suffisent à capter – physiquement et vocalement – les blessures, le bouillonnement et la résilience qui animent la jeune femme. Lorsque son personnage confie à sa médiatrice (Élodie Bouchez) : "Tu sais, j’ai compris les règles et tout, mais des fois ça me tord le bide quand je me dis que tu protèges mon frère autant que tu me protèges moi", la comédienne laisse déborder (souffle, inflexion, projection) une rage et une tristesse qui traduisent mieux que n’importe quel ornement audiovisuel cette forme d’injustice qui ne dit pas son nom.

De même, la lueur d’espoir finale (le rayon de soleil au-dessus de la tête de Chloé, la voix off comparant la souffrance des viols à des drames d’autres natures) sonne comme une démonstration utopique. Une réparation complète est-elle réellement envisageable après des traumas et un chemin de médiation aussi brutaux ?

Le film de Jeanne Herry semble penser qu’il faut croire en l’impossible pour contribuer à l’accomplir de temps en temps. C’est peut-être vrai, et quoi que l’on en pense, Je verrai toujours vos visages ouvre avec acuité des espaces de communication constructifs, ce qui est déjà une réussite.

Je verrai toujours vos visages, Jeanne Herry, Sortie dans les salles : le 5 avril 2023.