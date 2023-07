Lors de son interview dans la matinale le “6-9 ensemble” sur La Une, elle explique “Astrid ne pense pas comme moi, ne bouge pas et ne parle pas comme moi et je trouve aussi cela formidable de pouvoir mettre à l’honneur la différence”.

Ce rôle particulier lui tenait vraiment à cœur, pour représenter au mieux le personnage elle a fait beaucoup de recherches. “Astrid est un personnage qui m’a beaucoup plus habité que les autres, à tel point que j’ai eu la sensation en terminant le tournage de ne pas avoir tourné. C’était très étrange".

Il est vrai que cette série tente d’être au plus proche de la réalité. Elle est aussi porteuse d’un beau message puisque les deux femmes vont apprendre à dépasser leurs a priori pour découvrir que la confiance et l’amitié sont possibles en dépit de l’autisme de l’une et le caractère transgressif de l’autre.