"Je toque, son équipe m'ouvre et là... Je freeze !" Des anecdotes wtf sur le festival des Ardentes ? C'est ici que ça se passe !

C'est bien connu, souvent, les artistes ont des mentors, des exemples ultimes ! Pour son premier gros festival il y a quelques années déjà, le jeune DJ bruxellois Henri PFR, a eu l'occasion de croiser le sien, Worakls. S'en est suivi d'une conversation entre les 2 hommes de plus d'une heure, rien que ça ! Un souvenir... indélébile !

Imaginez-vous en plein concert et d'un coup, bim, panne de courant ! Et bien c'est ce qui est arrivé lors du concert de Tyler the Creator. Mais bon, Tyler est plein de réserves et il a réussi à occuper son public à sa manière en attendant le retour du courant...

Mais Ardentes, c'est de la musique, mais c'est aussi des moments de rassemblement et d'ambiance ! Et ce n'est pas Marie Frankinet qui vous dira le contraire !

Mais c'est aussi du Saskia et du Rilès, Kendrick Lamar qui arrive à rassembler des publics complètement opposés et Denzel Curry qui découvre la Peugeot 107...

Ces anecdotes mémorables sont à découvrir sur Tipik et à vivre par vous-même lors du festival entre les 7 et 10 juillet.