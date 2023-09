"Je tombe à la renverse" : Jean Dujardin réagit à la polémique de la cérémonie d’ouverture de la coupe du monde de rugby

Après la polémique sur la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de rugby, Jean Dujardin s’est exprimé sur Instagram.

Le 8 septembre dernier marquait le jour du match d’ouverture entre le XV de France et les All Blacks au Stade de France. Comme avant tout grand événement, une cérémonie d’ouverture a précédé la rencontre. Jean Dujardin, co-auteur de ladite cérémonie, a tenu à rendre hommage à la France des années 50 en enfilant marcel et béret pour livrer des baguettes. " Ça parle de l’artisanat, du sport, des artistes.", avait déclaré l’acteur au micro de TF1. Malheureusement, le bond dans la France d’antan n’a pas fait l’unanimité et a divisé spectateurs et téléspectateurs, comme le souligne le Huffington Post. Certains y voient un hommage à leur pays et d’autres, un cliché ringard ou encore une glorification d’un passé dont les Français ne devraient être fiers.

"Je tombe à la renverse.", a écrit Jean Dujardin sur Instagram. "Je n’aurais jamais pensé que ma participation à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de rugby déclencherait un tel déferlement de commentaires, politiques et médiatiques […] Le second degré que j’ai toujours aimé manier n’a pas été compris et je le regrette. Nous aurions dû certainement nous rappeler que notre pays est largement critiqué pour son esprit polémique et 'ronchon'. Dommage que nous n’ayons pu y échapper alors qu’il y avait une telle bonne volonté.", a écrit l’acteur avant de conclure : "Je suis un artiste, je ne serai le porte-drapeau d’aucun parti. Je vais vous laisser régler vos affaires entre vous."