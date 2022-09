"Je te promets", un thriller théâtral, au Studio du Jean Vilar jusqu'au 7 octobre

Le studio 12 du Théâtre Jean Vilar à LLN accueille le spectacle de Matthieu Donck et Jasmina Douieb : "Je te promets".

Nous sommes en Ardennes, où un groupe d’amis qui se connaissent depuis l’enfance, s’est réuni, comme ils en ont l’habitude, dans la maison familiale de Karim. Mais un nouveau venu, Thierry, s’est joint à la bande. Thierry est le nouveau compagnon d’Hélène, et on sent qu’il va devoir faire ses preuves, et subir l’humour pas toujours plaisant du clan.

Mais que va-t-il se passer quand le garde-chasse vient signaler qu’un SDF a été retrouvé sur le bord de la route, percuté par une voiture. Jusqu’où peut aller l’amitié ? Et la solidarité ? Très vite le caractère inquiétant de la pièce est palpable, par le biais de l'attitude des personnages, autant que par le texte.

Rencontre avec France Bastoen, Hélène dans la pièce, la compagne de Thierry, incarné par le comédien Jérémie Zagba...

"Je te promets", au Studio du Théâtre Jean Vilar à Louvain-La-Neuve jusqu’au 7 octobre - Un thriller théâtral réussi