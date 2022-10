"Je t’aime, je te tue" à Charleroi, l'affaire Genette racontée par Christophe Bourdon

Mais leur couple ne dure que quelques mois. Les disputes étaient fréquentes et, un peu avant ce 8 octobre funeste, ils s’étaient séparés. Des voisins disent qu’elle voulait qu’il l’épouse, mais lui remettait toujours à plus tard. D’autres qu’elle était infidèle et qu’il l’avait mise dehors. D’autres qu’elle était partie parce qu’il l’avait frappée.

En tout cas, ce soir-là, les amants terribles réchappent tous deux aux balles !

Joseph sera jugé, devant la cour d’assises du Hainaut. Jugé et... acquitté.

