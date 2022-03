"Je t'aime encore" : voici à qui était adressé l'immense message d'amour apparu sur une place de Turin

Les habitants de Turin se sont réveillés ce mardi matin avec une surprise de taille. Sur l'une des places principales de la ville, sont apparues des immenses lettres blanches de 15 mètres de haut formant le message d'amour "Ti amo ancora" ("Je t'aime encore"). Alors que beaucoup ont pensé dans un premier temps à une demande en mariage hors norme ou à une opération marketing, il apparaît que ce message n'est en réalité pas adressé à une personne... mais à la Terre.

Une prise de conscience proactive d'une Terre dont il faut prendre soin.

Le groupe de musique Eugenio in Via Di Gioia, à l'origine de cette initiative, a expliqué cette démarche sur sa page Facebook. "Il s'agit de la déclaration d'amour de plus de 150 personnes qui ont participé ensemble pendant plus de 6 heures (ndlr : de 21h30 à 3h30) à cette œuvre, sur l'une des plus belles places de Turin, pour faire exploser leur propre sentiment d'amour à l'égard de la planète. Je t'aime toujours. Une déclaration d'amour sincère. Une prise de conscience proactive d'une Terre dont il faut prendre soin. D'un monde économique, social et environnemental qui doit être révolutionné", explique-t-il.