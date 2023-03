Je suis un citoyen/une citoyenne et je veux aider les demandeurs d’asile à la rue. Que puis-je faire ?

Outre des dons financiers, vous pouvez faire des dons matériels à des associations comme Serve the City ou la Plateforme citoyenne BELRefugees et dans leurs points de collecte, mais aussi directement au Hub Humanitaire : des produits d’hygiène, des vieux GSM, des vêtements, des chaussures, des sacs de couchage, des couvertures ou même des tentes.

L’association Serve The City coordonne les énergies citoyennes et bénévoles et gère des activités très concrètes pour aider ceux et celles dans le besoin. Depuis 2015, la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés poursuit le même objectif et a mis en place des dispositifs de logement comme le centre "La Porte d’Ulysse" à Schaerbeek. Créé par plusieurs associations, le Hub humanitaire, est situé près du Canal à côté de Tour & Taxis : ce centre d’accueil et d’orientation accueille les demandeurs d’asile pour leur permettre de se mettre à l’abri, de se doucher ou de profiter d’un repas pendant la journée. Ils peuvent également obtenir des soins médicaux, un soutien psychologique ou des conseils juridiques.

Avec ces associations et ces centres, vous pouvez participer à la préparation des repas distribués par Serve The City aux demandeurs d’asile à la rue ou dans les squats. Au Hub humanitaire, vous pouvez aider au tri ou à la distribution des vêtements, préparer les kits d’hygiène, orienter les migrants et leur transmettre des informations.

Sans oublier les compétences linguistiques. " Des dialectes sont très recherchés. Avoir des connaissances en anglais et en arabe, ça reste intéressant, mais nous recherchons par exemple des personnes qui maîtrisent le tigré ou le perse. Les demandeurs d’asile ont toujours besoin de comprendre des équipes médicales et associatives. Toute aide pour la traduction est donc la bienvenue. "