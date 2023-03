"Je suis toujours un peu mal à l’aise après un rapport sexuel" : c'est grave docteur ?

Quand on manque de confiance en soi, on a tendance à se poser beaucoup (trop) de questions. Résultat, face à une situation qui nous met mal à l’aise ou nous stresse, on met parfois en place "des stratégies d’évitement" : "Après une étreinte sexuelle, vite prétexter qu’on a une autre activité, ou faire semblant de s’endormir" explique Alexandra Hubin.

Pour ce genre de problématique, il n’y a pas de réponse toute faite. Ce que l’on fait après l’amour dépend de beaucoup de choses. C’est très individuel. Certaines personnes aiment prolonger un peu l’érotisme, et donc vont préférer la tendresse. On peut également apprécier une zone de proximité affective ou physique. D’autres personnes par contre, préfèrent rester dans leur bulle de bien-être.