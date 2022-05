"Je suis quoi, moi, un bout de viande ?" : le beau temps n'incite pas nécessairement les femmes à s'habiller plus léger

La chaleur des derniers jours nous offre un avant-goût estival. Barbecue, balade-nature, tourisme d’un jour… Toutes les occasions sont bonnes pour mettre le nez dehors et capter la lumière.

Bon nombre d’entre nous adaptent d’ailleurs leur tenue vestimentaire aux températures actuelles. Que ce soit en rue, pour faire les courses ou aller au boulot. Rien d’illogique à ça. Sauf que la réalité des uns n’est pas spécialement la réalité des autres (féminin pluriel).

Pour les femmes, porter une tenue plus légère en rue, voire une mini-jupe, n’est pas vraiment des plus simples. Pourquoi ? "Les Autres", dirait-on en détournant un écrivain et philosophe français. Est-ce à dire ? Eh bien, il y a des attitudes malsaines, des regards insistants, les insultes au passage de jambes par trop dénudées (selon des critères masculins). Des attouchements parfois aussi.

Bref, la tenue légère, oui. Mais il y a "les hommes" (certains). Et cela peut créer un climat insécurisant. Selon la dernière étude belge sur le sujet, il semble que 9 femmes sur 10 redoutent encore ces "mauvaises rencontres" en rue, ces regards acerbes et remarques blessantes.

Pour nous en rendre compte, nous nous sommes promenés dans les rues de Charleroi. Et vous allez l’entendre dans le reportage, les témoignages sont parfois interpellants.