"Je suis quelqu’un qui suit ses envies" : Harry Roselmack évoque son passage au journal de 20 heures

Avec la montée des réseaux sociaux et les derniers évènements en rapport avec la pandémie, la confiance qu’avait la population envers les journalistes a fortement diminué laissant place à une grande méfiance. Le présentateur l’interprète comme le reflet du changement de la population et de son rapport à l’information. L’apport d’internet à donner à chacun la possibilité d’avoir une certaine emprise sur ce qu’il veut voir ou savoir. Ainsi, il compare la consommation de l’information à la consommation de vêtements ou autres de nos jours ; ayant pris l’habitude d’avoir la mainmise sur tout, une fois qu’une information est proposée au public, il a tendance à voir cela comme une imposition et de surcroît lorsque celle-ci ne lui plaît pas. Or, l’information ne repose pas sur le fondement de satisfaire ou non mais sur celui d’apporter des clés de compréhension du monde dans lequel on vit. Le fait que cela soit mal perçu crée donc une hostilité envers les journalistes, quand bien même une grande partie fait ce travail en respectant l’éthique et dans le seul but d’informer.