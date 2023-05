"Je suis qualifié et disponible, mais je ne trouve pas d’emploi": focus sur le chômage subi

Les réalités de terrain décrites par Christine Mahy coïncident avec la réalité de Kamal. À 49 ans, cet ouvrier qualifié avec une spécialisation de soudure passe ses journées à chercher un emploi, c’est devant une agence intérim de Charleroi, où il vient déposer son CV que nous le rencontrons :"Ça fait deux ans que je recherche un emploi. Je cherche tout le temps : intérim, Forem, internet… Mais on me répond qu’il n’y a pas de travail pour moi. Pas ici à Charleroi, il faudrait que je puisse faire 60 kilomètres pour aller travailler. Je n’ai pas de voiture. Ça me ferme des portes mais je n’ai pas les moyens pour l’instant d’avoir un véhicule et tous les frais qui vont avec. Si j’avais un travail, j’aurai les moyens, c’est un cercle vicieux en fait."

Kamal est blessé par la manière dont il est perçu : "La société pense qu’on profite. On ne profite pas, on cherche ! Je suis obligé de rester enfermé chez moi, ça me pèse psychologiquement. Quand je travaille, je suis heureux, je produis quelque chose, je suis fatigué en fin de journée. Ça fait deux ans que je suis enfermé, c’est difficile."