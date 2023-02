"Je suis passé à autre chose" : Jonatan Cerrada explique son absence du prime des 20 ans de la Nouvelle Star

Gagnant de la première édition de "Nouvelle Star" en 2003, Jonatan Cerrada a pris le temps d’expliquer pourquoi il n’a pas souhaité être présent lors du prime qui célébrait les 20 ans du programme sur M6.

Contacté par plusieurs médias, Jonatan Cerrada a choisi de s’exprimer en toute simplicité et spontanéité dans sa maison dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Et il donne le ton tout de suite :

"Tout le monde s’attend à un règlement de compte mais il n’y en a pas."

Il poursuit : "Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'était il y a 20 ans, de l’eau a coulé sous les ponts. Je mène une vie totalement différente de l’époque. Je suis heureux."

Le Liégeois en profite même pour remercier M6 et Frementle pour l’opportunité d’avoir pu montrer ce dont il était capable sur scène il y a 20 ans et pour tous les projets qu’il a pu mettre en place depuis son passage dans l’émission, mais il confie être passé à autre chose : "Je ne cherche pas spécialement la lumière, si ce n’est mettre de la lumière sur des projets qui me tiennent à cœur. Je n’ai pas de projet d’album pour l’instant."