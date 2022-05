"Je suis fière de représenter la nouvelle génération de cinéastes belges" : découvrez la réaction des Belges primés à Cannes

Une même émotion se retrouve du côté du couple Charlotte Vandermeersch et Félix Van Groeningen, qui a reçu le Prix du Jury pour son film tourné en Italie, "Le otto montagne" : "On est super émus. C’est une très belle fin de festival pour ce film. On avait espoir parce qu’on avait eu une très belle projection", explique Félix Van Groeningen.

"C’est le sommet de notre montagne", sourit Charlotte Vandermeersch, avec un clin d’œil à leur pellicule.

Pour le couple, le moment le plus émouvant était la projection : avec la pandémie, raconte Félix Van Groeningen, c’était merveilleux de retrouver "le cinéma comme on le vivait quand on était petit".

Et enfin, c’était surtout de la gratitude qui a été exprimée du côté des frères Dardenne, qui ont reçu un prix "sur mesure", celui du 75e anniversaire, pour leur film "Tori et Lokita".

"Nous remercions le jury d’avoir créé ce prix qui, comme l’a dit Vincent Lindon, n’était pas prévu. Pour nous, c’est génial, parce que c’est une manière d’avoir pu parler du film, lui donner une renommée en espérant en une sortie plus large", a commenté Luc.

Pour les deux réalisateurs, l’espoir est que ce prix mette en avant l’importance de subsides pour le cinéma en Belgique et qu’il fasse réfléchir à la migration, thème évoque dans "Tori et Lokita" par l’histoire d’un boulanger qui fait grève de la faim. Un côté de "dénonciation" que Jean-Pierre Dardenne reconnaît et assume.