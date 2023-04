Pour la deuxième fois, Typh Barrow remplissait la salle emblématique de Forest National ce vendredi 28 avril. Pour l’occasion, la coach de The Voice Belgique a tenu à annoncer une très belle nouvelle à ses fans présents dans la salle. "Ce soir nous n’étions pas huit sur scène", c’est avec ces mots que la chanteuse bruxelloise a annoncé au public attendre son premier enfant. "Donc… En fait, on est 9. J’ai la joie de vous annoncer que je suis enceinte et que c’était donc le premier Forest National de mon petit bébé" a déclaré Typh Barrow émue sur scène , avant une standing ovation et longs applaudissements chaleureux de la part du public. Une très belle nouvelle pour la coach de la prochaine saison de The Voice Kids sur La Une.