"Je suis convaincu que Cian Uijtdebroeks peut faire un podium sur un Tour de France" explique Rodrigo Beenkens

Dans une émission en collaboration avec DH Les Sports +, LN24, la RTBF et Eurosport, Rodrigo Beenkens est revenu sur la Vuelta de Cian Uijtdebroeks et de Steff Cras avec Quentin Finné, journaliste cyclisme pour la DH.

Le premier Belge de ce Tour d’Espagne était finalement Cian Uijtdebroeks qui a fini à une très belle huitième place au classement général. Une performance qui a bluffé Rodrigo Beenkens. "Il n’avait jamais roulé plus de huit jours de suite en compétition. Il faut être conscient d’avoir trouvé un grimpeur exceptionnel que Gérard Bulens compare à Lucien Van Impe. Plus ça monte, plus c’est long, plus il y a un enchaînement de cols, plus il est fort. Lui-même disait qu’il ne savait pas comment son corps allait réagir et qu’il allait se contenter de suivre alors qu’il a attaqué. Il a même foutu Vlasov hors de lui, c’était devenu de la Formule 1. Il s’est bien fait avoir l’avant-dernier jour pour que le pilote numéro 1 lui passe devant pour sauver les meubles. Ce qu’il a fait est extraordinaire. Oui, un Cian Uijtdebroeks bien entouré avec un parcours qui lui convient fera un top 3 d’un Tour de France, j’en suis convaincu. On n’insiste pas assez dessus mais c’est la richesse du cyclisme belge. Ce qu’il a fait, c’est monstrueux."

De son côté, Quentin Finné a évoqué son développement progressif. "Il s’est jamais caché que l’ombre d’Evenepoel lui profitait aussi et lui permettait d’évoluer sans pression et sans les attentes médiatiques qu’on peut avoir autour des coureurs avec un tel potentiel. Ce qui me fascine avec lui, c’est l’intelligence avec laquelle on le gère dans l’équipe BORA-Hangroshe. Il est arrivé dans l’équipe de développement en 2021, on l’a laissé grandir. En 2022, on lui permet de faire encore certaines courses chez les jeunes. Petit à petit, il apprend, il grandit et on lui laisse du temps, ce qui est devenu un luxe dans le sport de haut niveau. Quand c’est le cas, on voit ce que ça peut donner."

Rodrigo a également tenu à saluer la performance de Steff Cras, onzième du classement général. "Il a eu tellement de malchance par le passé. Il suit toujours et il était isolé, sans équipier autour de lui et n’était pas prévu. Quand il reviendra avec un stage en altitude en étant focalisé sur le Tour de France avec peut-être un ou deux équipiers pour le ramener quand il aura basculé vingt ou trente mètres derrière les dix meilleurs mondiaux, ça sera autre chose."