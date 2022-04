"Je suis certain que dans sa tête Tadej Pogacar veut gagner le Tour des Flandres!" affirme son DS Fabio Baldato

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ? Alors qu’on y attendait énormément de monde, la conférence de presse d’avant-Tour des Flandres de l’équipe Jumbo-Visma organisée dans un hôtel de Gand a fait pschitt ! En l’absence du favori Wout Van Aert, malade, resté à la maison et désormais officiellement forfait, les médias internationaux ont privilégié le rendez-vous donné quelques kilomètres plus loin, à Waregem, par UAE Team Emirates.

Aucun doute : Tadej Pogacar sera bel et bien l’attraction ce dimanche au départ du 106ème Tour des Flandres. Le Slovène s’est présenté très détendu devant les journalistes, encadré par deux Italiens, son capitaine de route Matteo Trentin (il va disputer son dixième Ronde) et son directeur sportif Fabio Baldato (deuxième en 1995 et 1996, battu par Johan Museeuw puis Michele Bartoli).

À notre micro, le sympathique Fabio, pour qui " le Tour des Flandres reste la plus belle course ", s’est montré épaté par l’envie de son leader de découvrir toutes les grandes courses du calendrier. " Tadej est vraiment spécial ! Il a gagné le Tour de France, les Strade Bianche, Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Lombardie… et là, il veut absolument participer au Tour des Flandres. C’est lui qui nous a demandé d’y être ! Nous ne lui avons rien imposé. Mais il veut goûter aux épreuves historiques de son sport. Et moi, je lui dis merci de venir faire ces courses ! Sa force, c’est d’avoir des objectifs différents. Mais il ne peut pas être partout non plus ! De nombreux organisateurs le réclament. Ceux du Giro notamment. Mais cette année, il a choisi le Ronde. "

On a longtemps regretté l’absence sur les classiques des coureurs de grands Tours. La présence de Pogacar sur ce Ronde est donc à saluer. Et oui, c’est vrai, les passionnés de vélo peuvent le remercier. Mais vient-il juste pour se tester sur les pavés avant la prochaine Grande Boucle ou a-t-il de réelles ambitions de victoire à Audenarde ? " L’occasion est belle d’apprendre des choses en vue de l’étape d’Arenberg, reconnaît Baldato. C’est toujours mieux de le faire en course qu’à l’entraînement, on l’a bien vu mercredi dans A Travers la Flandre. Mais je suis certain que dans sa tête, il veut gagner ! Je sais que ce ne sera que sa première participation (NDLR : même s’il a terminé 15ème du Tour des Flandres des espoirs en 2018) mais il sera guidé par Matteo Trentin et par un staff qui connaît bien toutes les petites routes. Il sera devant ! "