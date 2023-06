"Je suis assez étonné des noms qui sont sortis" : Philippe Albert revient sur la sélection de Tedesco

Domenico Tedesco a livré ce mardi sa sélection pour les deux prochains matchs des Diables Rouges. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le sélectionneur national a surpris plus d’un observateur. Des sélections d’Al-Dakhil et Deman aux absences de Thorgan Hazard et Meunier, Philippe Albert fait le tour des différents choix de Tedesco.

Comme beaucoup d’autres suiveurs, notre consultant était globalement surpris. "Je suis assez étonné des noms qui sont sortis. Je ne m’attendais vraiment pas à ça. À commencer par Onana par exemple. Certes il a une petite blessure mais pourquoi ne pas le prendre avec le groupe pour suivre son évolution ?" s’interrogeait d’emblée Albert.

La grosse information et surtout surprise du jour, ce sont les sélections d’Ameen Al-Dakhil et Olivier Deman. Les deux joueurs, réalisent le chemin inverse de Bakayoko, Lavia, Debast et De Ketelaere partis renforcer les Diablotins. "Al-Dakhil et Deman sont deux pions importants de notre équipe U21. Il y a un tournoi majeur qui se profile à l’horizon avec l’Euro U21 et ils auraient pu apporter à ce groupe-là. D’autant plus que dans le cas d’Al-Dakhil, nous disposons déjà d’assez de défenseurs dans le groupe."

Un secteur où on retrouvera d’ailleurs Vertonghen, au contraire d’Alderweireld qui ne sortira donc pas de sa retraite. "Je pense que pour Toby c’est normal. Dans l’euphorie du titre de l’Antwerp il avait entrouvert la porte mais je pense que s’il a pris une décision il y a quelques semaines, ce n’est pas pour revenir en arrière. S’il venait à le faire tant mieux sinon nous avons suffisamment de qualités derrière. Quant à Vertonghen, il a eu un programme adapté donc je ne m’inquiète pas de sa forme physique" analysait notre spécialiste.

Batshuayi revient comme numéro 3 de notre attaque

Offensivement, les enseignements sont également riches avec plusieurs choix forts. "Thorgan Hazard c’est étonnant, il a été blessé mais est bien revenu en fin de saison. De son côté, je pense que Dries Mertens ne peut pas rivaliser avec Doku, Carrasco et Lukebakio. Il y a cinq ans, ça aurait été possible mais plus maintenant" glissait, non sans nostalgie, Philippe Albert. Michy Batshuayi sera lui bien présent. "Je pense qu’il revient comme numéro 3 de notre attaque. Il y a Lukaku, Openda et puis lui, énumérait l’ancien joueur professionnel. D’ailleurs j’espère qu’il n’arrivera rien à Lukaku ou De Bruyne en finale de Ligue des Champions. Sans eux, ce serait vraiment compliqué face à l’Autriche."

Les Diables Rouges recevront les Autrichiens le samedi 17 juin avant de se déplacer en Estonie le mardi suivant.