"Je suis abonné au compte OnlyFans de ma mère" : la confession d’un internaute agite Twitter

Sur le compte Twitter dédié aux confessions anonymes, @Fesshole, un homme a partagé une histoire devenue virale sur le réseau d’Elon Musk.

Afin d’apporter une aide financière à sa mère, un utilisateur a confié s’être abonné 3 fois au compte OnlyFans de cette dernière. "Je suis abonné au compte OnlyFans de ma mère depuis un an et demi. Je ne le regarde pas – je ne suis pas malade – mais ma mère a des difficultés financières depuis deux ans. Elle n’a jamais accepté d’aide financière de ma part, alors j’ai trois comptes OnlyFans, tous abonnés à son profil". La confession de l’utilisateur a été récemment partagée par le compte @Fesshole. Comme le précise Newsmonkey, la publication est rapidement devenue virale et a depuis été vue plus de 2,5 millions de fois.

Si OnlyFans est un réseau très lucratif pour de nombreux créateurs de contenu, la plateforme est surtout connue pour son contenu sexuellement explicite. Les twittos sont alors très partagés face au move de l’utilisateur anonyme : certains estiment qu’il a d’autres moyens d’apporter une aide financière à sa mère. D’autres demandent de partager le compte de la femme en question afin qu’ils puissent également s’y abonner.