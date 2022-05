Je souhaite consulter Auvio sur un autre support (Smart TV ou console de jeux)

2. Est-il possible de consulter des contenus via une console de jeux ?

Non, vous ne pourrez pas accéder à certains contenus Auvio via votre console de jeux, car ils sont protégés par un système antipiratage appelé le DRM. Cette protection n’est actuellement pas compatible avec les consoles de jeux (Playstation, xBox, etc.). Tous les contenus géobloqués à la Belgique ne sont donc pas disponibles via ces appareils.