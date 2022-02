"Je serai toujours un rouge" : Collins Fai fait ses adieux aux supporters du Standard

Après six années passées au Standard, Collins Fai a pris la direction de l’Arabie saoudite et du club d’Al Taï lors du mercato hivernal (la somme de 300.000 euros était évoquée). Engagé avec le Cameroun en Coupe d’Afrique des Nations, le latéral droit n’a pas eu l’occasion de quitter Liège comme il le souhaitait. Il a donc salué les supporters du Standard et le club via un message publié sur les réseaux sociaux.

"Cher Standard, cela a été un honneur de jouer pour ce club. Depuis le premier jour, j’ai vécu cette aventure comme un rêve et je me suis senti immédiatement à la maison", a écrit Fai, 162 matches (4 buts, 22 assists) avec le Standard.

"Reconnaissant", le Camerounais de 29 ans a ensuite remercié ses équipiers, le staff et les différents coaches qui se sont succédé au fil des années ainsi que tous les employés du club.

"Je voulais vous dire au revoir personnellement mais cela n’a pas été possible pour des raisons indépendantes de ma volonté.

Fai s’est ensuite adressé directement aux supporters liégeois. "Chers supporters, je n’ai pas de mots pour décrire à quel point je suis reconnaissant à votre égard. Cette aventure a été très compliquée depuis le premier jour. Les seules choses qui n’ont jamais changé, ce sont vos encouragements et votre support. Je comprends pourquoi le Standard est le meilleur club de Belgique. Ce n’est pas une question de football seulement. C’est un tout. "

"Triste de partir", Fai explique avoir "appris à jouer avec le cœur" à Sclessin. "Désormais, le temps est venu pour un nouveau challenge et je suis prêt à l’affronter […] Je sais qu’ici à Liège, avec vous, je suis à la maison."

"Ma famille et moi vous remercions. Je serai toujours un rouge" a finalement conclu le joueur Camerounais, 11 apparitions en Pro League cette saison.