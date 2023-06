"Je sens De Ketelaere très investi" : Eliot Matazo confiant et impatient avant l’Euro Espoirs

Les heures défilent et le coup d’envoi de Belgique – Pays-Bas approche inexorablement. Les Diablotins sont impatients de disputer leur premier match à l’Euro Espoirs, mercredi sur le coup de 18h.

"On a hâte de commencer", a déclaré un Eliot Matazo plutôt confiant au micro de Lancelot Meulewaeter. "On est une bonne équipe et en plus de ça, on a la chance de recevoir des renforts (NDLR : Openda a quitté le rassemblement des Diables rouges pour rejoindre les espoirs, Al Dakhil, Vranck et Deman devraient en faire de même après le match contre l’Estonie). C’est un plus pour nous. Le groupe est motivé, il y a de la qualité et on va tout faire pour aller le plus loin possible", a souri le médian de 21 ans qui vient de boucler sa 3e saison à l’AS Monaco.

Matazo s’est notamment réjoui de la présence de Loïs Openda à la tête de l’attaque belge. "Il va nous fournir beaucoup plus de profondeur. On a un buteur dans l’équipe et il n’aura pas besoin de beaucoup d’occasions pour la mettre au fond. En plus de ça, il débarque avec son expérience de l’équipe première."

Autre star de l’équipe, Charles De Ketelaere sera scruté de près au terme d’une saison très compliquée avec l’AC Milan. "Il est dans un très bon état d’esprit", assure Matazo. "Je le sens très investi. Il a envie de faire un très bon tournoi. Ça se ressent à l’entraînement, dans ses intentions. Il a énormément de qualités et je ne doute pas qu’il va pouvoir les exposer dans ce tournoi."

S’il est optimiste, Matazo ne veut pas tirer de plans sur la comète et veut surtout placer le curseur sur le premier duel face aux Pays-Bas. "On a conscience que ça ne va pas être simple. Mais on sait que pour aller loin, cela va passer par affronter de grosses équipes, comme c’est le cas des Pays-Bas. On a trois bons adversaires dans notre groupe… on va d’abord commencer par jouer ce premier match et le gagner. Après, on verra."

Heureux de voir certains de ses équipiers découvrir les Diables rouges, Matazo veut rester concentré sur l’Euro Espoirs mais ne cache pas ses ambitions. "C’est évidemment un rêve et un objectif mais chaque chose en son temps. C’est une bonne chose que le coach fasse confiance aux jeunes. Si je fais les choses correctement, pourquoi pas", a-t-il souri.