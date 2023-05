Je Sais Pas Vous de Patrick Leterme : Aïda de Verdi

1869. Inauguration du canal de Suez.

Le roi d’Egypte Ismail Pacha en est très fier et il en a le droit : en 193 km, le canal permet quand même aux bateaux d’éviter de contourner toute l’Afrique !

2 ans plus tard, les festivités battent leur plein avec un opéra commandé à Verdi alors au sommet de sa gloire : le canal est long, large et profond, Verdi composera pour l’occasion un opéra long, profond et grandiose !

4 actes tendus autour d’un triangle amoureux, sur fond d’invasion de l’Egypte par l’Ethiopie. Tout l’opéra est rempli de tensions, de passion, et d’excitation de guerre avec une partition parcourue de trompettes, de trompettes et encore de trompettes ! Et pourtant l’opéra ne commence pas un prologue pompeux mais par un prélude délicat où le thème d’Aïda au violon semble glisser du ciel…