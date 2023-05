"Je sais comment on gagne un Grand Tour" : Geraint Thomas s’attend à des attaques mais reste confiant

L’étape de mercredi était favorable aux sprinteurs avant trois étapes décisives pour le classement général. "La journée a été tranquille, même si les 10 minutes de pluie n’ont pas manqué", a souri le Gallois. "Le final était chaotique, avec des virages sinueux. C’était important de préserver les jambes pour les prochains jours."

Jeudi, une étape courte et intense attend les coureurs, avec quatre ascensions en 161 km, dont deux dans les 10 derniers kilomètres. "Ce sera différent de l’ascension de mardi vers le Monte Bondone, qui était longue de 22 km. Demain, ce sera des pourcentages plus forts, moins réguliers. Il y aura des attaques. Nous devrons bien travailler en tant qu’équipe et nous adapter. S’il y a des opportunités d’attaquer au cours des prochains jours, nous le ferons. Il faudra bien communiquer avec l’équipe et nous adapter."

Thomas, 36 ans, possède 18 secondes d’avance sur Joao Almeida (UAE Team Emirates), 24 ans. Contrairement à son rival portugais, le Britannique compte déjà une victoire finale dans un Grand Tour, au Tour de France 2018. "Je sais comment on gagne un Grand Tour. Cela me donne de la confiance, à moi et à l’équipe, et j’ai l’expérience. Mais on a vu que Joao a une équipe très forte. Il y a du positif et du négatif pour les deux", a résumé Thomas, qui estime qu’Almeida et Primoz Roglic (Jumbo-Visma), le troisième du général, sont "tous les deux dangereux à leur façon."