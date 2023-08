On peut parvenir à se pardonner quand on se dit qu’on a fait tout ce qu’on a pu, malgré nos incohérences, nos incompétences, les déceptions et les trahisons que l’on a vécues ou fait subir aux autres, les injustices.

Mais il est essentiel aussi de pardonner aux autres, à ceux et à ce qui nous ont blessé. Jeanne Siaud-Facchin évoque à ce sujet le livre 'Vous n’aurez pas ma haine', d’Antoine Leiris, qui a perdu sa femme lors des attentats du Bataclan.

Quand on ne pardonne pas, on continue à être relié à ce qui nous a fait souffrir. […] Tant qu’on ne pardonne pas, on est dans la rumination et dans la colère. Et la colère occupe tout l’espace mental qui pourrait être utilisé pour vivre. C’est vraiment le sens du livre d’Antoine Leiris : je ne vais pas, en plus, vous donner des bouts de ma vie.

Beaucoup disent ne pas pouvoir pardonner à leur père, à leur mère, à ce qu’ils ont vécu dans leur enfance. Les 'psychiatrices' familiales, comme les appelle Jeanne Siaud-Facchin, sont souvent très profondes.

"OK, mais une fois qu’on a dit ça, une fois qu’on a le coupable de ses souffrances, on fait quoi ?" interroge Jeanne Siaud-Facchin. La clé, pour elle, c’est d’affirmer : je refuse de souffrir toute ma vie à cause de ce qui m’est arrivé.