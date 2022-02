"Je reçois des messages de haine tous les jours", quand le travail des journalistes est entravé par la peur

Ces messages quotidiens ont un impact important sur sa vie et la qualité de son sommeil : " Si j’écris un article sur un sujet sensible, je suis plus nerveuse et angoissée. J’en ai des insomnies. Je regarde toujours derrière moi quand je me rends quelque part. J’imagine que ce n’est pas le but de quelqu’un qui veut simplement faire son métier… "

Le ministre flamand des médias, Benjamin Dalle (CD&V), a réagi au témoignage de la journaliste sur Twitter :

" Témoignage émouvant et courageux de Samira Atillah dans De wereld van Sofie sur Radio 1. Les journalistes doivent pouvoir faire leur travail sans craindre la violence, la haine ou les menaces. " " Il est très important de signaler toute forme de haine ou de harcèlement à la permanence téléphonique (meldpunt) du VVJ. "