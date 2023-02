"Je réalise un rêve" : Thibau Nys aux anges après son titre mondial et sa dernière course chez les Espoirs

Thibau Nys est devenu champion du monde chez les espoirs pour la première fois de sa carrière samedi à Hoogerheide aux Pays-Bas. "C’est incroyable. Je voulais tellement ce titre, la pression était énorme et j’y suis arrivé", a réagi Nys.

Vice-champion d’Europe chez les espoirs début novembre à Namur, Nys a mis la main sur son premier titre de champion du monde chez les espoirs, trois ans après son titre mondial chez les juniors.

"Je m’étais mis une grosse pression. Ma saison était déjà réussie mais j’aurais été déçu de ne pas gagner ici. Et la façon dont je suis devenu champion du monde est assez spéciale. Ce n’était pas le plan de rouler seul devant mais j’ai creusé un écart au début et j’ai continué à rouler à fond."

Nys s’est isolé en tête en effet dès le 2e tour et n’a plus été rejoint. "J’ai essayé de rouler ma propre course et de ne pas trop regarder derrière. Cela m’a donné de la confiance de voir qu’ils ne se rapprochaient pas. Je devais rouler intelligemment et voir où je pouvais faire la différence et où je pouvais récupérer. Heureusement, j’étais dans un bon jour et j’ai pu rouler la course parfaite avec beaucoup de force dans les jambes. Je ne m’attendais pas à gagner de cette manière. C’est un rêve qui se réalise et c’est incroyable."

Le fils de Sven Nys rêve désormais d’un titre mondial chez les élites. "C’était ma dernière course chez les espoirs, je roulerai avec les professionnels l’année prochaine. Je veux être un jour champion du monde chez les élites mais ce ne sera pas facile avec le grand nombre de talents qui roulent."