"Je prône le boycott absolu de la Méditerranée. Ne vous baignez plus dans cette mer, on en a fait un tombeau", s’insurge Daniel Pennac

L’auteur poursuit :"À chaque crise économique, on a eu ce mouvement raciste, anti-immigrants avec, là aussi des manifestations, des protestations d’identité. […] On les accueille quand on en a besoin ; on fait dans l’identitarisme quand l’économie manifeste qu’on n’en a plus besoin. Mais dans tous les cas de figure, il s’agit d’hommes, vivants ; d’enfants, vivants ; de femmes, vivantes. En ce moment, en Méditerranée, on choisit délibérément de les laisser se noyer […] tout en parlant continuellement de nos valeurs, nos valeurs… Mais c’est quoi nos valeurs ? Laisser les gens se noyer parce qu’on n’a pas économiquement besoin d’eux ? Mais on en crèvera de ces valeurs, qui sont des mensonges. On ne peut pas élever la jeunesse dans le mensonge".

Dans ce contexte, affirme encore Daniel Pennac, la jeunesse a le devoir de réfléchir : "Elle a le devoir de ne pas s’en tenir à l’imitation de ce que font les adultes car les adultes se trompent quelques fois. Les situations changent, le climat n’est plus ce qu’il était il y a quarante ans. Et la réalité qui se présente à eux, elle doit être en effet analysée par eux et pas reçue les yeux fermés parce qu’elle vient de papa et maman".