"Je préférais donner à manger à ma fille que de me nourrir moi-même", témoigne Meg, jeune maman

Grâce à la Maison Source, Meg peut "s’occuper des enfants comme à la maison". Les notions telles que l’alimentation, les besoins affectifs et éducationnels, la stimulation dès la petite enfance sont abordées grâce aux échanges et aux divers ateliers. La Maison Source vise à améliorer le développement global des enfants ainsi que la qualité de vie des familles.

Avec le soutien de Viva for Life depuis plusieurs années, "La Maison source" peut accompagner ces familles pourra poursuivre les activités sur les territoires de Barvaux et Bastogne. Cette année encore, l’association fait appel à Viva for Life pour pouvoir continuer à accompagner ces enfants.

La crise a plongé beaucoup de personnes dans une réalité difficile. Faire un don à Viva for Life, c’est augmenter les chances des enfants qui vivent dans la précarité d’avoir un avenir meilleur !