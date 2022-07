"Je pourrais te tuer et personne ne dirait rien" : en Afghanistan, les talibans violentent les femmes

Après que des photos des blessures d’une autre manifestante ont été mises en ligne, deux femmes ont expliqué que les talibans ont développé une nouvelle stratégie afin de les empêcher de montrer leurs blessures en public. L’une d’elles a déclaré à Amnesty International : "Ils nous ont frappées sur les seins et entre les jambes. Ils ont fait cela pour que nous ne puissions pas le montrer au monde. Un soldat qui marchait à côté de moi m’a frappée sur le sein, et il a dit, 'Je pourrais te tuer maintenant, et personne ne dirait rien.' Cela arrivait à chaque fois que nous sortions : on nous insultait – physiquement, verbalement et émotionnellement."

Des manifestantes incarcérées avaient un accès insuffisant à la nourriture, à l’eau, à la ventilation, à des produits d’hygiène et à des soins de santé. Afin d’obtenir leur libération, ces femmes ont été contraintes à signer des déclarations selon lesquelles ni elles ni des membres de leur famille ne manifesteraient plus, ni ne parleraient publiquement de leur expérience en détention.

Selon quatre lanceurs d’alertes travaillant dans des centres de détention dirigés par les talibans, les talibans arrêtent de plus en plus souvent des femmes et des jeunes filles pour des infractions mineures à leurs politiques discriminatoires, telle que la règle leur interdisant d’apparaître en public sans un mahram (chaperon de sexe masculin ; les femmes n’ont plus le droit de voyager plus de 72 km sans être accompagnées d’un mahram). Les femmes arrêtées sont généralement inculpées du "crime" ambigu de "corruption morale".

Une étudiante à l’université, qui a été arrêtée en 2022, a dit à Amnesty International qu’elle avait été menacée et frappée après avoir été arrêtée sur la base de charges liées à l’absence de mahram. Elle a témoigné : "[les membres des talibans] ont commencé à m’administrer des décharges électriques […] sur les épaules, le visage, le cou, partout où ils pouvaient […] Ils me traitaient de prostituée [et] de garce […] Celui qui tenait le pistolet a dit 'Je vais te tuer et personne ne pourra retrouver ton corps.'"