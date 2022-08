“Je pense que j’ai tué quelqu’un”, Phil Spector de génie de la musique à meurtrier

Le producteur des Crystals et des Ronettes, qui a collaboré avec les Beatles, se mue en un reclus violent qui aime manier les armes. Des récits inquiétants sur son comportement se répandent dans le milieu. Agoraphobe, misanthrope et paranoïaque, il devient de plus en plus caractériel et dangereux sans être inquiété. Jusqu’à ce jour funeste où il rencontre Lana Clarkson et commet l’irréparable.