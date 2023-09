"Je ne vous réponds pas, vous êtes une chaîne d’extrême droite", Paul Magnette refuse une interview à CNews

Au total, 8 écoles ont été victimes d’incendie en Wallonie, 6 à Charleroi et 2 à Liège. Ces faits ont déclenché une vive réaction chez les politiques, jusqu’à celle du Premier ministre Alexander De Croo. Des enquêtes sont en cours, les parquets liégeois et carolo ont été saisis. La police remonte en ce moment les pistes, et certaines semblent aller vers le nord de la France.

"Donc non, je ne vous réponds pas. C’est une position de principe", dit le bourgmestre carolo sur un ton agacé. "On m’a dit que Canal Plus venait, on ne m’a pas dit que CNews venait. CNews, pour moi, c’est un média d’extrême droite. Et donc je ne réponds pas à un média d’extrême droite".

Les journalistes de CNews sont donc repartis bredouilles, et des réactions qui ne se sont pas fait attendre en plateau. "Manifestement, ce monsieur est plein d’intelligence", réagit ironiquement Pascal Praud, l’animateur de CNews. "Il est plein de nuances, de qualités intellectuelles, plein de tolérance". Ces commentaires déclenchent des moqueries sur le plateau.