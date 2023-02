"Je ne veux plus me cacher" : Jakub Jankto, international tchèque, fait son coming out

Jakub Jankto, joueur tchèque de 27 ans, a dévoilé ouvertement son homosexualité dans une vidéo publiée ce lundi sur les réseaux sociaux. Il est l’un des premiers joueurs en activité à faire son coming out en pleine carrière.

"Comme tout le monde, j’ai mes forces, mes faiblesses, une famille, des amis, un métier que j’exerce au mieux de mes capacités depuis des années, avec sérieux, professionnalisme et passion. Comme tout le monde, je veux aussi vivre ma vie en toute liberté. Sans peur. Sans préjugés. Sans violence. Mais avec amour. Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher", a confié Jankto, milieu gauche prêté par Getafe au Sparta Prague. "Le but de cette vidéo est d’encourager les autres" à vivre librement, est-il précisé à la fin de la vidéo.

Avant lui, l’Australien Josh Cavallo et le Britannique Jake Daniels avaient récemment fait leur coming out et ainsi brisé un tabou encore vif dans le football.

International à 45 reprises, Jakub Jankto serait, selon la presse espagnole, le premier joueur appartenant à un club de Liga à assumer publiquement son homosexualité.