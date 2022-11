"Je ne suis plus dans les normes de beauté" : Cécile de France trouve important de montrer son corps de femme de 47 ans

A l’affiche du film La passagère, qui sortira le 14 décembre prochain, Cécile de France s’est fièrement mise à nue pour les besoins du scénario.

Dans cette romance dramatique, réalisée par Héloïse Pelloquet, Cécile de France incarne Chiara, une femme heureuse en ménage. La vie de cette dernière va être perturbée par Maxence, un homme beaucoup plus jeune qu’elle.

Très discrète dans sa vie personnelle, elle n’a toutefois pas peur de se dévoiler professionnellement. L’actrice, âgée de 47 ans, a dû littéralement se dénuder pour le film. Alors que beaucoup de femmes arrivées à un certain âge préfèrent cacher leur corps, Cécile de France ne ressent pas de complexe et elle est même fière de le montrer. "Je trouvais important de montrer mon corps de femme de 47 ans comme il est, confie-t-elle au magazine Version Femina. C’est d’ailleurs dingue de le verbaliser ainsi : je suis encore jeune. Mais je ne suis plus dans les normes de beauté."

Le tournage des scènes de nu avec son partenaire de 23 ans, Félix Lefebvre, n’a pas été compliqué : "C’était très facile et très joyeux ! Félix et moi avons le même rapport au corps : nous le considérons comme un outil de travail extraordinaire. […] On se met au service de l’histoire de nos personnages, et comme Héloïse avait très bien chorégraphié les scènes, tout était fluide.", a-t-elle expliqué.