"Je ne suis pas un roman" de Nasim Vahabi : les voix de la liberté en Iran

De l’oppression à la révolution, l’étincelle qui a mis le feu aux poudres est née plusieurs vies plus tôt, se transmettant, et se renforçant, d’une génération à l’autre.

L’autrice nous rappelle que "le combat des femmes en Iran remonte à il y a une centaine d’années. L’Iran est passé d’une révolution à l’autre, d’un ébranlement socio-culturel à l’autre. Au 19e siècle, Tahereh Qurrat-al-Ayn, première résistante pour l’identité féminine, sonne le départ du combat des femmes. Il a gagné en intensité ou en forme, mais chaque période a amené de nouveaux droits. Lors de la révolution constitutionnelle en 1906 des femmes ont été très actives et après l’adoption de la constitution, l’Association pour la libération des femmes a été l’un des premiers groupes créés pour défendre les droits des femmes. De plus, dès 1910 les femmes ont activement contribué à la fondation des écoles pour filles. En 1979, la plus grande manifestation des femmes contre le voile est portée par les grands-mères de celles qui sont dans la rue aujourd’hui."

C’est un travail transgénérationnel qui donne aujourd’hui ces jeunes femmes incroyables qui revendiquent leurs libertés et leurs droits

C’est à l’espoir en tant que moteur que Nasim Vahabi rend hommage dans son roman. "On assiste ici à une sorte de course de relais. Chaque génération a apporté quelque chose et a passé le flambeau à la génération suivante. Les ancêtres étaient peut-être moins courageuses mais elles ont éduqué leurs filles pour résister et réclamer leurs droits, pour qu’elles deviennent elles-mêmes encore plus courageuses. C’est un travail transgénérationnel qui donne aujourd’hui ces jeunes femmes incroyables qui revendiquent leurs libertés et leurs droits. Je suis admirative du comportement des mères des très jeunes victimes. L’assassinat du petit Kian Pirfalak, 9 ans, caractérise la sauvagerie du régime. Dans les discours de ces jeunes mères, qui montrent une fierté et un courage exemplaire, on voit le résultat du travail des mères avant elles. Les femmes sont le noyau de cette résistance depuis ces 40 dernières années, et les hommes sont à leur côté aujourd’hui. Chaque tentative de soulèvement précédant ce 21e siècle était les prémices de l’accouchement difficile de la révolution en cours."

Il est important de donner de l’espace au combat des femmes iraniennes, notamment en lisant les livres qui transmettent leurs témoignages, en reconnaissant que leur condition touche à la question de la liberté universelle. Dans les mots de la sociologue Chahla Chafiq : "La liberté de la femme est une question universelle. Le peuple iranien donne son sang pour le prouver."

Je ne suis pas un roman vient d’obtenir le prix littéraire des étudiants de Sciences Po, qui "récompense un roman francophone traitant d’un sujet de société de façon engagée".

Nasim Vahabi a toujours travaillé dans les métiers du livre. Cette passionnée des langues et de la littérature est arrivée à Paris après des études de Lettres modernes et classiques persanes à Téhéran. À cheval entre les deux pays, l’autrice reste fidèle à ses origines et continue de publier en Iran. Autrice de plusieurs romans publiés dans son pays natal, et d’une publication universitaire sur les écrits des enfants de la guerre, elle a participé à la création d’une anthologie de nouvelles iraniennes contemporaines avec les éditions Gallimard, Amours persanes, dont elle a écrit l’introduction et une nouvelle. Je ne suis pas un roman, publié aux éditions Tropismes, est son premier roman fictif en français.

