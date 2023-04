"Je ne suis pas persuadée qu’il faille une règle pour limiter le cumul des mandats", affirme Rachel Sobry

"Au Parlement bruxellois, nous ne sommes pas dans la limitation des mandats actuellement. Sur 88 députés, 52 députés sont des députés qui siègent pour la première fois", indique à son tour le président du Parlement bruxellois, Rachid Madrane (PS). "La plus jeune a 26 ans, le plus âgé, 72. Je pense que le grand patron, c’est l’électeur. C’est lui qui décide combien de mandats vous aurez. Ce qui est important, c’est le renouvellement mais aussi l’expérience, la sagesse de député déjà en place. Pour moi, un Parlement doit être à l’image de la population. Il faut des gens de tous horizons : des plus âgés, des plus jeunes, des gens aisés et d’autres pas."