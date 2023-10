"Je ne suis pas Nostradamus" : Keith Richards évoque l’avenir des Rolling Stones

Les Rolling Stones sortiront leur 24e album studio, le déjà très acclamé Hackney Diamonds, le 20 octobre. Selon le guitariste Keith Richards, qui s’est exprimé dans une nouvelle interview accordée à l’émission Today sur BBC Radio 4, le groupe fera une tournée de l’album l’année prochaine "si tout le monde est encore debout".

Et après cela ?

"Ma réponse est la suivante : "Je ne suis pas Nostradamus", déclare-t-il.

"Bien sûr, il y aura une fin, un jour ou l’autre", reconnaît Richards, "tout le monde est en pleine forme, il n’y a pas d’urgence particulière. On s’amuse beaucoup en faisant ça, et c’est ce qu’on fait".

Il attribue à Mick Jagger le mérite d’avoir incité le groupe à enregistrer de la nouvelle musique : le dernier album des Stones, Blue & Lonesome, sorti en 2016, était constitué de reprises de blues, tandis que leur dernier album de matériel original, A Bigger Bang, remontait à 2005.

"Mick a été l’instigateur du projet", explique Richards. "À la fin de la dernière tournée, pour la première fois, il m’a frappé au bon endroit. Il m’a dit : "J’ai toujours voulu enregistrer le groupe dès qu’il quitte la route, parce que c’est un groupe lubrifié".

"Mick, lorsqu’on lui donne une chanson qui ne l’intéresse pas vraiment, peut vraiment la rendre mauvaise", ajoute le guitariste. "C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles il a fallu 18 ans – parce que les vagues d’enthousiasme de Mick vont et viennent."

Sur Hackney Diamonds, on retrouve Paul McCartney à la basse sur "Bite My Head Off", Elton John au piano sur "Get Close" et "Live by the Sword", ainsi que Lady Gaga et Stevie Wonder sur le single "Sweet Sounds of Heaven". "Live By The Sword" et "Mess It Up" contiennent des pistes de batterie enregistrées par le batteur des Stones Charlie Watts en 2019.

On vient aussi d’apprendre ce matin que le groupe ouvrait un magasin éphémère au cœur de Bruxelles. Classic 21 vous invite à écouter Hackney Diamonds un jour avant sa sortie, lors d’une release party qui se déroulera au beau milieu de ce magasin.