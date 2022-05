"Je ne suis pas gay", ou comment l’homophobie se déchaîne dans une téléréalité russe

A cela ajoutez la participation d’un député d’extrême droite, Vitaly Milonov, qui, faisant son apparition sur le plateau affirme : "Chaque jour, j’essaierai d’aider les participants à identifier le maillon faible."

Les plus informés n’oublieront pas que le député est également à l’origine d’une loi promulguée en 2013 et qui est "contre la propagande gay". Nous vous l’expliquions à l’époque, le mot "homosexuel" avait été remplacé par "relations sexuelles non traditionnelles" sans que cela ne change le contenu de la loi.

Nos confrères du Mirror rappellent également que dans un documentaire de la BBC, ce même député avait affirmé, en parlant des personnes homosexuelles, que "de la merde, ce n’est pas dangereux, mais ça reste quand même désagréable à voir dans les rues."

Ses propos homophobes ont été encore plus loin — si possible – lorsqu’il a affirmé que "L’homosexualité est dégoûtante. L’homophobie est naturelle et belle."