“Je ne rêve que de vous” : Elsa Zylberstein et Hippolyte Girardot dans un amour ravagé par la guerre

Elsa Zylberstein semble de plus en plus adepte de récits historiques. À l’affiche de “Simone, le voyage du siècle” , l’actrice était à la tête il y a quelques années d’un autre film marqué par le lien entre la grande Histoire et les individus qui l’ont marqué. C’est comme cela qu’elle incarne dans “Je ne rêve que de vous” Jeanne Reichenbach. Nous sommes en juin 1940 et celle-ci est éperdument amoureuse du politicien Léon Blum, de trente ans son aîné. Par les circonstances de la seconde guerre mondiale, Blum est arrêté. Le gouvernement de Vichy décide de l’envoyer après jugement à Buchenwald, loin de la France et de Jeanne. Cette dernière cherche alors à le rejoindre…