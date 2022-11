"Je ne peux pas cacher ma déception" réagit Zakia Khattabi, ministre du climat, après la COP27

La ministre en charge du climat évoque une atmosphère peu propice aux avancées. "Je dois reconnaître que le manque de confiance qui a prévalu à ces quinze jours de négociations était tel que cet accord était ce qu’on pouvait tirer de mieux des discussions, à ce stade."

L’accord prévoit, élément saillant, un fonds d’aide aux pays en développement les plus vulnérables au changement climatique. Zakia Khattabi commente : "effectivement, il y a pour la première fois une reconnaissance des 'pertes et préjudices' pour les pays les plus vulnérables, c’est une avancée."

Avancée qu’elle nuance immédiatement :

On doit marcher sur deux jambes, or on repart de cette COP27 en boitant.

Elle s’explique : "Aujourd’hui, si on doit investir dans les 'pertes et préjudices', c’est parce que nous n’avons pas réussi précédemment à réduire nos émissions". Or cet accord poursuit sur cette lancée, dit-elle. "En ne faisant pas une priorité de l’atténuation du changement climatique aujourd’hui, nous préparons la nécessité de fonds importants pour répondre à des dommages que nous aurions pu anticiper par un plan ambitieux". Constat qu’elle qualifie d'"inexplicable, incompréhensible".