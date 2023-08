"Je ne peux pas assurer que Remco restera" Patrick Evenepoel sème le doute quant à l’avenir de son fils chez Soudal-Quick Step

Patrick Evenepoel n’est pas sûr que son fils Remco roulera encore pour Soudal-Quick Step la saison prochaine. C’est ce qu’ont rapporté La Dernière Heure et le site sportif Sporza samedi. Selon le père de champion du monde qui est aussi son manager, l’équipe doit franchir quatre ou cinq étapes supplémentaires afin d’accompagner au mieux Remco dans sa course à la victoire sur le Tour de France.

"Gagner le Tour, c’était son rêve à lui. Et c’est devenu son objectif", a confié Patrick samedi matin dans La Dernière Heure. "Mais on sait que pour gagner le Tour il faut que toutes les pièces du puzzle s’imbriquent parfaitement les unes aux autres. Je ne parle pas que de ses coéquipiers, mais aussi du matériel, de la nutrition, l’entourage, les camps d’entraînement…" Selon son père, Remco Evenepoel aimerait rester chez Patrick Lefevere, mais il est courtisé par INEOS-Grenadiers depuis quelque temps. "Pas seulement par Ineos. J’ai eu des contacts avec cinq grosses cylindrées, dont trois très concrètement." Selon Het Laatste Nieuws, les trois formations concrètes sont Lidl-Trek, BORA-hansgrohe et Israel-Premier Tech. "C’est aussi logique dans la mesure où Soudal-Quick Step n’est pas certaine qu’elle puisse offrir à Remco la garantie qu’il pourra jouer la gagne sur la Grande Boucle dès l’an prochain. Peut-être que dans trois ans ce sera le cas, mais Remco veut être avec les meilleurs du Tour dès l’an prochain. […] Je ne peux donc pas assurer qu’il restera." Le team manager Patrick Lefevere a réagi à ces déclarations sur VTM, manifestement mécontent : "C’est stupide de sa part. Une semaine Remco dit que les rumeurs sont des 'conneries', la semaine suivante son père déclare le contraire. La famille Evenepoel doit se mettre d’accord."