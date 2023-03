« Je ne m’emballe pas, on est très content de ce qu’on a vu mais il faut continuer », Marc Wilmots et Alex Teklak analysent la superbe victoire belge en Allemagne

69 ans que la Belgique n’avait plus gagné contre l’Allemagne. La victoire 2-3 des Diables Rouges, après une première mi-temps de folie, va donner des ailes aux troupes de Domenico Tedesco. Nos consultants, Marc Wilmots et Alex Teklak, analysent ce succès noir-jaune-rouge à Cologne et tirent les enseignements du premier rassemblement de cette nouvelle ère.

Au micro de Benjamin Deceuninck, Alex Teklak s’est montré enthousiaste sur la prestation des Belges : "Cette victoire m’inspire le renouveau, le changement, ça tranche avec ce qui s’était fait avant. La fin de match m’a marqué quand je vois autant de jeunes sur le terrain c’est quand même très impressionnant. C’était vraiment encourageant, prometteur, intéressant et c’est excitant pour l’avenir."

Tactiquement, Marc Wilmots a aimé le système mis en place par son successeur Domenico Tedesco. "Ce qui m’a plu c’est la première mi-temps. J’ai bien aimé le 4-2-3-1, il a renforcé son milieu de terrain avec Amadou Onana et Orel Mangala qui sont assez complémentaires et Kevin De Bruyne dans sa meilleure position. Yannick Carrasco, Dodi Lukebakio pour les uns-contre-un, Romelu Lukaku a été excellent dans ses remises. On a une certaine assise avec le jusqu’au-boutisme de Wout Faes et Arthur Theate qui s’arrachent même si on prend deux buts. Sans parler de Timothy Castagne qui est le joueur le plus important de l’équipe nationale puisqu’il peut jouer à gauche et à droite, ça a toujours été notre problème depuis 10 ans.", détaille l’ancien sélectionneur.

A la question de savoir si c’est la Belgique qui était trop forte ou si l’Allemagne a déjoué, nos deux consultants sont sur la même longueur d’onde. "Je pense que la Belgique a profité des faiblesses de son adversaire du jour mais elle l’a fait avec beaucoup de qualités et de justesse. Il y a eu des tournants dans la rencontre mais quand tu vois l’entraîneur allemand changer son système après une demi-heure de jeu c’est qu’on a très bien fait notre travail." explique Teklak. Marc Wilmots renchérit : "il y a des joueurs clés allemands qui ont été transparents, certainement à cause des Belges, on les a pris à la gorge. Remplacer les ¾ de son milieu de terrain après une demi-heure, ça veut dire qu’on s’est trompé."