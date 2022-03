Je ne fais pas de sport, quelles activités physiques puis-je faire ?

Faire des promenades en forêt

Cette activité est une très bonne alternative pour plusieurs raisons. Premièrement, elle est gratuite et ne demande aucun investissement en particulier (si ce n'est de bonne chaussures pour ne pas avoir mal aux pieds). Ensuite, il peut se pratiquer seul ou en compagnie de plusieurs personnes, ce qui lui donne un caractère encore plus agréable et enfin elle permet à chacun de renouer avec la nature en prenant un bon bol d’air frais. Avec les journées qui s’allongent, vous n’avez plus d’excuse pour y échapper.