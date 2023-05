"Je n’étais pas très heureuse" : Emma Watson revient sur sa longue absence au cinéma

Disparue des écrans depuis cinq ans, l’actrice britannique explique vouloir s’impliquer davantage dans les projets sur lesquels elle travaille.

En 2019, la célèbre actrice de la saga Harry Potter brillait dans le rôle de Meg dans "Les Filles du docteur March" de Greta Gerwig. Et puis, plus rien. Emma Watson s’éloigne des réseaux sociaux. Son nom n’apparaît plus dans d’autres projets. L’une des comédiennes les plus demandées d’Hollywood décide de faire un pas de côté. Elle s’explique aujourd’hui sur cette pause. "Je n’étais pas très heureuse, pour être honnête", explique-t-elle lors d’un entretien accordé au Financial Times.