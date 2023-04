"Je n’avais aucune foutue idée que vous pouviez chanter" : à la Maison-Blanche, le président sud-coréen, fan de karaoké, pousse la chansonnette

Après sa performance, il s’est vu offrir une guitare envoyée et signée par Don McLean, qui n’a pas pu se joindre au dîner. Ce n’est pas la première fois que Yoon Suk Yeol chante en public. En pleine campagne présidentielle 2021, il avait fait une apparition dans une célèbre émission sud-coréenne, suscitant l’admiration du plateau avec son interprétation de "No one else", de Lee Seung-chul.