Je n’aime pas Noël, c’est grave docteur ? (Non)

Vous êtes plutôt "Grinch" que "Maria Carrey", dès que Noël pointe le bout de son nez ? Respirez : ce n’est pas grave, et vous êtes loin d’être un cas isolé. Ostéopathe à Liège, Roger Fiammetti a même consacré un livre aux "Angoissés de Noël", tant il en croisait dans son cabinet.

"J’ai l’habitude de lire sur le corps de mes patients les émotions qui les animent, et pouvoir décrypter tout ça". Verdict : Noël laisse peu de monde indifférent. "Je pense même que les angoisses de Noël sont de plus en plus fréquentes". La perspective de se retrouver tous autour d’une dinde, encadrés d’un sapin bien chargé et d’une crèche provençale peut donner des sueurs froides, voire déclencher une avalanche de symptômes.

"Dès le mois de septembre, je constate des stress de plus en plus marqués. À l’idée de devoir organiser le repas, les cadeaux… La tension s’installe dans le corps et cela se manifeste par des troubles psychosomatiques récurrents. Cela peut aller des problèmes digestifs, gastriques aux maux de tête, aux torticolis…"